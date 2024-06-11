Бухарестская девятка рассматривает исключение Венгрии из встреч, пишет FT

«Бухарестская девятка» была создана по инициативе президентов Польши и Румынии для усиления восточного фланга НАТО и развития военного сотрудничества между странами. Первый официальный саммит состоялся в ноябре 2015 году в Бухаресте. Последний раз лидеры Словакии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Венгрии, Польши и Румынии встречались в феврале 2023 года в Варшаве. В мероприятии также принимали участие президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Тогда президенты стран Бухарестской девятки высказались за политику открытых дверей в НАТО и Евросоюзе для Украины и за усиление присутствия НАТО на восточном фланге Альянса.