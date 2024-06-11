Бухарестская девятка рассматривает исключение Венгрии из встреч, пишет FT

Как сообщается, на недавних встречах Венгрия наложила вето на совместные выводы группы, касающиеся увеличения помощи Украине, а также на одобрение любых шагов НАТО по усилению военной поддержки страны или ускорению ее заявки на вступление в альянс.
Лидеры стран Бухарестской девятки встречаются во вторник в Риге, и, по словам официальных лиц, Венгрия снова отказывается одобрить проект заявления, с которым согласились остальные.
Как заявил один из источников издания, обсуждения по поводу исключения Венгрии «очень серьезные». Он добавил, что вероятно, объединение будет встречаться во вторник «в нынешнем составе в последний раз».
Ранее министр иностранных дел председательствующей в ЕС Бельгии Аджа Лябиб заявила в интервью газете Politico, что Евросоюзу стоит рассмотреть возможность лишить Венгрию права голоса из-за позиции Будапешта по Украине. Позднее ее поддержал представитель МИД Австрии.
«Бухарестская девятка» была создана по инициативе президентов Польши и Румынии для усиления восточного фланга НАТО и развития военного сотрудничества между странами. Первый официальный саммит состоялся в ноябре 2015 году в Бухаресте. Последний раз лидеры Словакии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Венгрии, Польши и Румынии встречались в феврале 2023 года в Варшаве. В мероприятии также принимали участие президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Тогда президенты стран Бухарестской девятки высказались за политику открытых дверей в НАТО и Евросоюзе для Украины и за усиление присутствия НАТО на восточном фланге Альянса.