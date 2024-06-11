Святейший Патриарх Кирилл заявил, что Калининградская область вымирает

«В 2023 году смертность в Калининградской области превысила рождаемость на 4000 человек: умерло 11 028, а родилось 7020. Вымирает Калининградская область. А если не остановить эту тенденцию, то ведь все обычно развивается в геометрической прогрессии», — заявил Патриарх Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии.