Святейший Патриарх Кирилл заявил, что Калининградская область вымирает

«В 2023 году смертность в Калининградской области превысила рождаемость на 4000 человек: умерло 11 028, а родилось 7020. Вымирает Калининградская область. А если не остановить эту тенденцию, то ведь все обычно развивается в геометрической прогрессии», — заявил Патриарх Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии.
По словам Патриарха, для «Калининградской области потеря населения — это геополитическая проблема, потому что наша область — это эксклав, окруженный, в том числе, недоброжелательно относящимися к России государствами…».
Святейший Патриарх Кирилл положительно оценил меры противодействия абортам в регионе. Так, 13 из 20 частных клиник отказались от лицензии на проведение прерывания беременности. 29 ноября 2023 года был принят закон Калининградской области о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности.