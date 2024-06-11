Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Святейший Патриарх Кирилл заявил, что Калининградская область вымирает

Глава РПЦ посетил регион с визитом в минувшие выходные.

Источник: РИА "Новости"

«В 2023 году смертность в Калининградской области превысила рождаемость на 4000 человек: умерло 11 028, а родилось 7020. Вымирает Калининградская область. А если не остановить эту тенденцию, то ведь все обычно развивается в геометрической прогрессии», — заявил Патриарх Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии.

По словам Патриарха, для «Калининградской области потеря населения — это геополитическая проблема, потому что наша область — это эксклав, окруженный, в том числе, недоброжелательно относящимися к России государствами…».

Святейший Патриарх Кирилл положительно оценил меры противодействия абортам в регионе. Так, 13 из 20 частных клиник отказались от лицензии на проведение прерывания беременности. 29 ноября 2023 года был принят закон Калининградской области о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности.

демография