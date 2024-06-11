В сентябре жителям Ростовской области предстоит избрать 88 новых депутатов

8 сентября жителям Ростовской области предстоит избрать депутатов на уровне городских дум и местного самоуправления, а также депутата Государственной Думы по Южному одномандатному округу № 152. Об этом напомнили в Избиркоме региона.
— Выборы в гордумы проведут в Азове, Батайске и Таганроге. В ряде муниципалитетов пройдет дополнительный отбор в местные представительные органы. В целом планируется избрать 88 депутатов, — прокомментировали в Избиркоме.
Представителя донского региона в Государственной Думе определят жители Ворошиловского и Первомайского районов Ростова-на-Дону, Новочеркасска и семи поселений Аксайского района.
Напомним, ранее стало известно, что от региона к участию в довыборах в Госдуму допустили бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко. Кандидат планирует занять место, которое освободилось после досрочного прекращения полномочий Виталия Кушнарева.