Вячеслав Федорищев не принял доклад врио министра транспорта региона Пивкина

В понедельник, 10 июня, на оперативном совещании в правительстве Самарской области обсудили развитие общественного транспорта и дорожной инфраструктуры. Глава региона Вячеслав Федорищев отказался принять доклад врио министра транспорта Ивана Пивкина.
Основной причиной подобного решения стало отсутствие системного подхода и недостаточный анализ данных. Вячеслав Федорищев поручил министру обратиться к федеральным институтам для получения поддержки и обеспечения качественной подготовки и реализации проектов.
— Наши жители не виноваты в такой организации работы, что наши предложения не были поддержаны. Если хорошо проработать, правильно подготовить, обосновать, достаточно сил вложить, они получат поддержку, — заявил глава региона.
В ходе совещания врио губернатора Самарской области отметил отсутствие эффективно работающего ситуационного центра для принятия решений на основе актуальных данных. Он потребовал развернуть данную систему, чтобы каждый капитальный объект можно было видеть в разрезе «от и до».
Помимо этого, глава региона акцентировал внимание на важности качественной подготовки проектов и необходимости жесточайшего контроля за расходами. Вячеслав Федорищев призвал работать над тем, чтобы добиться заявленных результатов по проекту трассы «Обход Тольятти» с мостом через Волгу.