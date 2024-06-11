Во всех регионах Узбекистана сменились руководители таможенных управлений

О назначениях сообщили пресс-службы территориальных таможенных управлений.
В Кашкадарьинской области руководство принял Жасурбек Файзуллаев. С 2006 года он работал на различных ответственных должностях в таможенной системе.
Исполняющим обязанности начальника управления Ферганской области назначен Тураев Шавкат Шоназарович, руководивший ранее пограничным таможенным постом «Ташкент-Аэро» в международном аэропорту столицы.
На должность начальника таможенного управления Наманганской области назначен Умиджон Кадыров. Прежде он был первым заместителем руководителя таможенного управления Ферганской области.
Иззатулла Гуломов принял должность в Сурхандарьинской области. До назначения работал в Государственном таможенном комитете (ГТК) заместителем начальника управления личной безопасности — начальником оперативного отдела.
На пост в управлении Каракалпакстана назначен Зафаржон Турдалиев, ранее возглавлявший таможенное управление Кашкадарьинской области.
Таможенное управление Андижанской области возглавил Баходир Кутлимуратов, передислоцировавшийся с аналогичной должности в Бухарской области.
Таможенные дела Бухарской области отдали в управление Бахтиеру Муратов, который до этого возглавлял управление в Андижанской области.
На должность начальника таможенного управления Джизакской области назначен Фарход Артиков, ранее работавший заместителем начальника таможенного управления Сырдарьинской области.
Начальником таможенного управления Навоийской области назначен Азизбек Дустёров, прежде занимавший должность начальника юридического управления ГТК.
В Сырдарьинской области таможенное управление возглавил Нодирбек Салимжонов, ранее работавший первым заместителем начальника по таможенным вопросам в Ташкенте.
Начальником таможенного управления Ташкентской области назначен Кахрамон Умаров. Его перевели с аналогичной должности из Сурхандарьинской области.
В Хорезмской области управление возглавил Шавкат Салихов, до этого работавший начальником таможенного управления Джизакской области.