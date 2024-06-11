Ещё шестеро братчан отправились сегодня в зону СВО

По традиции добровольцев провожали в здании администрации Братска. Проводить их собрались также родственники, друзья и коллеги. Мужчин напутствовали председатель Думы Братска Лариса Павлова, заместитель мэра Сергей Тимофеев, благословил иерей Иоанн Афонин.
— Сегодня провожаем в армию наших защитников. Вы приняли очень сложное и правильное решение. Еще два года назад мы, наверное, не понимали в полной мере, что происходит. Украина стала разменной монетой для США и Европы. Уверена, что свой долг вы выполните с честью. От имени депутатов Думы Братска хочу пожелать всем удачи, здоровья, терпения и мужества. Мы все будем вас ждать с победой, — напутствовала добровольцев Лариса Павлова.
Самому старшему из добровольцев 57 лет и он служил в ракетных войсках, самому младшему — 29.
Напомним, что дополнительные пункты отбора на службу в ВС РФ работают с 9.00 до 17.00 часов в будни:
— в здании администрации г. Братска (пр. Ленина, 37), телефон 8 (3953)349−003,
— в управлении по Центральному району (ул, Подбельского, 26) — 8 (3953)349−705,
— в управлении по Падунскому району (ул. Гидростроителей, 49 «А») — 8 (3953)349−747,
— в управлении по Правобережному району (ул. Центральная, 25) — 8 (3953)349−794.