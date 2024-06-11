Ещё шестеро братчан отправились сегодня в зону СВО

— Сегодня провожаем в армию наших защитников. Вы приняли очень сложное и правильное решение. Еще два года назад мы, наверное, не понимали в полной мере, что происходит. Украина стала разменной монетой для США и Европы. Уверена, что свой долг вы выполните с честью. От имени депутатов Думы Братска хочу пожелать всем удачи, здоровья, терпения и мужества. Мы все будем вас ждать с победой, — напутствовала добровольцев Лариса Павлова.