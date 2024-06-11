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В Молдове снова пройдут международные учения

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Национальная армия Молдовы с 17 по 28 июня будет участвовать в многонациональных учениях «Щит мира — 2024».

Источник: Reuters

Как заявили в Министерстве обороны, целью учений является оценка 22-го миротворческого батальона «голубых касок» в соответствии с Концепцией оперативных возможностей (OCC).

Оценивать молдавский контингент будут местные и международные эксперты. Военным предстоит показать свои умения выполнения конкретных действий международных миротворческих миссий, таких как патрулирование, конвой и сопровождение, обыск автомобильной техники на контрольно-пропускных пунктах, обеспечение безопасности стратегических целей, медицинская эвакуация, а также оказание первой медицинской помощи.

Одновременно Национальная армия проведет учебный курс для оценщиков, чтобы подготовить военнослужащих к процедурам и правильности проведения оценки в соответствии с концепцией OCC. Обучение пройдут 37 человек из Австрии, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Колумбии, Южной Кореи, Франции, Грузии, Германии, Иордании, Ирландии, Италии, Казахстана, Мальты, Великобритании, Марокко, Румынии, Сербии, США, Туниса, Турции и Украины.

В Минобороны отметили, что сертификация OCC является обязательным условием для участия национальной армии в миротворческих миссиях под эгидой ООН, включая KFOR в Косово и UNIFIL в Ливане.

Национальная армия присоединилась к программе OCC в 2007 году.