В Молдове снова пройдут международные учения

Как заявили в Министерстве обороны, целью учений является оценка 22-го миротворческого батальона «голубых касок» в соответствии с Концепцией оперативных возможностей (OCC).
Оценивать молдавский контингент будут местные и международные эксперты. Военным предстоит показать свои умения выполнения конкретных действий международных миротворческих миссий, таких как патрулирование, конвой и сопровождение, обыск автомобильной техники на контрольно-пропускных пунктах, обеспечение безопасности стратегических целей, медицинская эвакуация, а также оказание первой медицинской помощи.
Одновременно Национальная армия проведет учебный курс для оценщиков, чтобы подготовить военнослужащих к процедурам и правильности проведения оценки в соответствии с концепцией OCC. Обучение пройдут 37 человек из Австрии, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Колумбии, Южной Кореи, Франции, Грузии, Германии, Иордании, Ирландии, Италии, Казахстана, Мальты, Великобритании, Марокко, Румынии, Сербии, США, Туниса, Турции и Украины.
В Минобороны отметили, что сертификация OCC является обязательным условием для участия национальной армии в миротворческих миссиях под эгидой ООН, включая KFOR в Косово и UNIFIL в Ливане.
Национальная армия присоединилась к программе OCC в 2007 году.