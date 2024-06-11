В Молдове снова пройдут международные учения

Одновременно Национальная армия проведет учебный курс для оценщиков, чтобы подготовить военнослужащих к процедурам и правильности проведения оценки в соответствии с концепцией OCC. Обучение пройдут 37 человек из Австрии, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Колумбии, Южной Кореи, Франции, Грузии, Германии, Иордании, Ирландии, Италии, Казахстана, Мальты, Великобритании, Марокко, Румынии, Сербии, США, Туниса, Турции и Украины.