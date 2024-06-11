МИД объяснил приостановку работы над договором России и Ирана

Работу над договором стороны начали после визита Раиси в Москву в начале 2022 года, к весне 2024-го документ так и не удалось согласовать. «Проект был в высокой степени готовности уже в начале этого года, но потом иранские партнеры бросили несколько поправок, которые потребовали заново межведомственного согласования у нас, в России», — пояснял Кабулов в апреле. В июне он рассказал, что работа приостановлена из-за проблем со стороны Ирана, но причину не уточнил.