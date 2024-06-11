Авиабилеты, паромный комплекс в Балтийске, строительство дублёров моста: Беспрозванных — об итогах визита министра транспорта РФ

«Обсудили развитие железнодорожного паромного комплекса в Балтийске, строительство морского терминала в Пионерском — подрядчик планирует сдать его в эксплуатацию в конце года. Поднялись на паром “Маршал Рокоссовский”, который доставляет социально значимые грузы для жителей нашего региона. Таких паромов, конечно, нужно больше, договорились решать эту задачу вместе с Минтрансом», — добавил Беспрозванных.