Авиабилеты, паромный комплекс в Балтийске, строительство дублёров моста: Беспрозванных — об итогах визита министра транспорта РФ

Программу встречи составили на основе запросов жителей региона. Результаты визита:
1. Авиаперелёты.
«Решился вопрос о выделении дополнительных средств на субсидирование авиаперелётов для калининградцев. <…> Достигнуты договорённости и по увеличению пропускной способности “Храброво”. Начнём с проектирования дополнительной рулёжной дорожки и подготовки мероприятий по расширению аэровокзального комплекса», — рассказал врио губернатора.
2. Паромы.
Стороны обсудили продление программы субсидирования морских паромных перевозок. Министр дал необходимые поручения.
«Обсудили развитие железнодорожного паромного комплекса в Балтийске, строительство морского терминала в Пионерском — подрядчик планирует сдать его в эксплуатацию в конце года. Поднялись на паром “Маршал Рокоссовский”, который доставляет социально значимые грузы для жителей нашего региона. Таких паромов, конечно, нужно больше, договорились решать эту задачу вместе с Минтрансом», — добавил Беспрозванных.
3. Дороги.
«Оценили готовность кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны. Ознакомились с этапами строительства автомобильного и железнодорожного дублёров двухъярусного моста в Калининграде. Стройка идёт полным ходом», — рассказал глава региона.
4. Общественный транспорт.
Во время визита министра подняли вопрос обновления автопарка. До конца года Минтранс планирует поставить в регион ещё 22 единицы общественного транспорта, 44 уже передали области.
Накануне в Калининградской области открыли продажи дополнительных субсидируемых авиабилетов.