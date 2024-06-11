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Авиабилеты, паромный комплекс в Балтийске, строительство дублёров моста: Беспрозванных — об итогах визита министра транспорта РФ

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных подвёл итоги визита министра транспорта России Романа Старовойта. О том, какие вопросы поднимались, а также принятых решениях, глава региона написал в своём телеграм-канале во вторник, 11 июня.

Программу встречи составили на основе запросов жителей региона. Результаты визита:

1. Авиаперелёты.

«Решился вопрос о выделении дополнительных средств на субсидирование авиаперелётов для калининградцев. <…> Достигнуты договорённости и по увеличению пропускной способности “Храброво”. Начнём с проектирования дополнительной рулёжной дорожки и подготовки мероприятий по расширению аэровокзального комплекса», — рассказал врио губернатора.

2. Паромы.

Стороны обсудили продление программы субсидирования морских паромных перевозок. Министр дал необходимые поручения.

«Обсудили развитие железнодорожного паромного комплекса в Балтийске, строительство морского терминала в Пионерском — подрядчик планирует сдать его в эксплуатацию в конце года. Поднялись на паром “Маршал Рокоссовский”, который доставляет социально значимые грузы для жителей нашего региона. Таких паромов, конечно, нужно больше, договорились решать эту задачу вместе с Минтрансом», — добавил Беспрозванных.

3. Дороги.

«Оценили готовность кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны. Ознакомились с этапами строительства автомобильного и железнодорожного дублёров двухъярусного моста в Калининграде. Стройка идёт полным ходом», — рассказал глава региона.

4. Общественный транспорт.

Во время визита министра подняли вопрос обновления автопарка. До конца года Минтранс планирует поставить в регион ещё 22 единицы общественного транспорта, 44 уже передали области.

Накануне в Калининградской области открыли продажи дополнительных субсидируемых авиабилетов.