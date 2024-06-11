День России: Сергей Аксёнов вручил взрослым крымчанам награды, а паспорта — подросткам

«Благодаря труду и поддержке простых крымчан мы двигаемся вперед в планомерном развитии Крыма и России. Сделанное за эти десять лет достойно большого уважения. Сегодня наша поддержка также выражается в помощи — как словом, так и делом — Вооруженным Силам Российской Федерации. Каждый вносит свой вклад в дело общей Победы», — цитирует пресс-служба Главу Крыма.