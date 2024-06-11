Зарубежные СМИ: Возможно ли перемирие между Израилем и «Хамасом»?

Подробности этого штурма публикует CNN. Израильтяне планировали эту атаку несколько месяцев. Они приехали в лагерь беженцев «Нусейрат» в центре сектора Газа на обычных, невоенных автомобилях, одетые как боевики «Хамаса» или гражданские. Их появление застало палестинцев врасплох. В результате штурма, по данным властей Газы, 274 палестинца были убиты, почти 700 человек ранены. Этот день называют самым смертоносным за все время войны. ЦАХАЛ заявил, что жертв было меньше сотни.