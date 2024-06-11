Зарубежные СМИ: Возможно ли перемирие между Израилем и «Хамасом»?

Кроме того, три дня назад израильтяне провели самую кровавую операцию в Газе за все восемь месяцев войны, и это может разорвать подготовленную сделку. Подробности — в обзоре иностранной прессы на «Ъ FM».
Предполагается, что план перемирия начнется с полного прекращения огня на шесть недель. В течение этого времени израильские войска должны уйти из населенных пунктов сектора Газа, а «Хамас» — освободить всех женщин и детей. Анклав наводнят гуманитарной помощью. Вторая фаза, пишет издание Politico, это освобождение оставшихся заложников и полный вывод войск Израиля с территории Газы. Если обе стороны будут согласны, то прекращение огня станет бессрочным. На третьем этапе, согласно резолюции, начнется восстановление анклава.
Газета The Washington Post отмечает, что принятая резолюция значительно шире той версии, которую ранее представлял Белый дом. В новом документе учтены предложения других членов Совбеза, например, отвергаются любые территориальные и демографические изменения Газы. Издание называет резолюцию «редкой дипломатической победой администрации президента США Джо Байдена» в Совбезе ООН.
Но, по мнению The New York Times, остается немало пробелов. Один из главных камней преткновения — это вопрос о том, оставит ли соглашение за палестинским движением «Хамас», которое управляло Газой до эскалации конфликта, право на частичный контроль над территорией анклава. Также неясно, как повлияет на судьбу сделки последний рейд израильтян в секторе. 8 июня они провели операцию по освобождению заложников, спасли четырех человек, но при этом убили сотни людей.
Подробности этого штурма публикует CNN. Израильтяне планировали эту атаку несколько месяцев. Они приехали в лагерь беженцев «Нусейрат» в центре сектора Газа на обычных, невоенных автомобилях, одетые как боевики «Хамаса» или гражданские. Их появление застало палестинцев врасплох. В результате штурма, по данным властей Газы, 274 палестинца были убиты, почти 700 человек ранены. Этот день называют самым смертоносным за все время войны. ЦАХАЛ заявил, что жертв было меньше сотни.
Reuters отмечает, что Алжир — единственный арабский член Совбеза — заявил, что резолюция несовершенна, но республика ее поддержала, потому что она дает палестинцам проблеск надежды на прекращение убийств.