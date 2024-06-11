В Кремле осудили снятие США запрета на поставки оружия «Азову»*

В США действовал запрет на предоставление помощи «Азову»* в силу его нацистской идеологии, но уже в прошлом году The Washington Post цитировал источник в Госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда же говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков «Азова»* включили в вооруженные силы и Национальную гвардию Украины, а также создали с их участием обособленные вооруженные формирования.