В Кремле осудили снятие США запрета на поставки оружия «Азову»*

«Такая внезапная смена позиции Вашингтона говорит о том, что они ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию, используя, естественно, Украину, украинский народ в качестве инструмента в своих руках», — сказал представитель Кремля.
Он напомнил, что речь идет об «ультранационалистическом вооруженном подразделении».
Готовность Вашингтона заигрывать с неонацистами подтверждает актуальность опасений России в связи «с тенденций к ползучему <…> распространению» этих идей в мире, заключил Песков.
О том, что американская администрация сняла запрет на поставки оружия «Азову»* написала газета The Washington Post со ссылкой на Госдепартамент.
Издание сообщило, что это формирование «прошло проверку на соответствие критериям закона Лихи», который запрещает оказывать военную помощь зарубежным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека. В Госдепе заявили, что не нашли этому «никаких свидетельств». Его представитель отказался сказать, когда сняли запрет и получили ли боевики «Азова»* американское оружие.
В США действовал запрет на предоставление помощи «Азову»* в силу его нацистской идеологии, но уже в прошлом году The Washington Post цитировал источник в Госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда же говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков «Азова»* включили в вооруженные силы и Национальную гвардию Украины, а также создали с их участием обособленные вооруженные формирования.
Верховный суд России признал «Азов»* террористической организацией и запретил его деятельность. Согласно заключению экспертов, идеология нацбата включает «экстремальный биологический расизм», планы по правовой сегрегации других рас, отрицание демократии, морали и международного права. По их словам, представители «Азова»* нападали на представителей нацменьшинств, политических оппонентов, запугивали русскоязычных жителей Украины, похищали и пытали жителей Донбасса, а также причастны к многочисленным военным преступлениям.
* Запрещенная в России террористическая организация.