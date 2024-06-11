Карпенко вручил Лукашенко удостоверение председателя ВНС

«В основном, наверное, здесь “ябатьки” и вы не ищите, кто тут кто-то один проголосовал против — я знаю, кто это. Это не я, это — Кочанова (председатель Совета Республики Наталья Кочанова — Sputnik)», — сказал в шутку глава государства после избрания его на пост.