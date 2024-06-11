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Карпенко вручил Лукашенко удостоверение председателя ВНС

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Глава Центризбиркома Беларуси Игорь Карпенко вручил президенту страны Александру Лукашенко удостоверение председателя Всебелорусского народного собрания, сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Источник: Sputnik.by

Отмечается, что сегодня Лукашенко заслушает доклад руководителя ЦИК.

«Уже работаю как председатель, а удостоверения нет. А вдруг спросят», — в шутку сказал глава государства, его цитирует БелТА.

После чего Карпенко вручил белорусскому лидеру документ и пожелал успехов в том числе на посту председателя ВНС.

«В соответствии с законодательством разрешите вам вручить удостоверение председателя Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь и от имени ЦИК, и от себя лично пожелать крепкого здоровья и успехов в служении белорусскому народу», — отметил глава ЦИК.

Президент Беларуси был избран председателем ВНС во время первого заседания Всебелорусского народного собрания, которое прошло в Минске 24 апреля. За его кандидатуру проголосовали 1157 делегатов, один голос оказался против.

«В основном, наверное, здесь “ябатьки” и вы не ищите, кто тут кто-то один проголосовал против — я знаю, кто это. Это не я, это — Кочанова (председатель Совета Республики Наталья Кочанова — Sputnik)», — сказал в шутку глава государства после избрания его на пост.

Заместителем председателя ВНС был избран помощник президента Александр Косинец.

Всебелорусское народное собрание утверждает основные направления внутренней и внешней политики государства, Военную доктрину, Концепцию нацбезопасности, программы социально-экономического развития республики.

Также ВНС может предлагать изменения и дополнения в Конституцию, выносить на повестку дня вопрос о проведении республиканских референдумов, имеет право обсуждать легитимность выборов и так далее.

Лукашенко Александр