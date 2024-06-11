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На Украине уничтожили 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС

БЕРЛИН, 11 июня. /ТАСС/. Порядка 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации на Украине уничтожены, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Источник: Reuters

«80% тепловой генерации на Украине и треть гидрогенерации просто уничтожены», — сказал он, выступая на открытии конференции по восстановлению Украины в Берлине. По словам Зеленского, в последнее время Украина лишилась 9 ГВт мощностей. Он добавил, что у Киева есть «четкий план», как в этом году построить в стране до 1 ГВт газовой генерации, а в ближайшие годы — еще 4 ГВт.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на данный момент 62 энергоблока на ГЭС и ТЭС Украины разрушены, в том числе не работают 20 гидроэнергетических блоков, дававших 1,3 ГВт электроэнергии. В начале мая в стране из-за дефицита в сетях начали вводить ограничения для промышленных объектов и призывали граждан не включать в часы пиковых нагрузок энергоемкие приборы. Однако этих мер оказалось недостаточно: вскоре графики отключений стали регулярно составлять и для бытовых потребителей по всей стране. С начала июня Украина была вынуждена значительно увеличить поставки электричества из-за рубежа, в первые дни месяца импорт на треть превысил показатели мая.