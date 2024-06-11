В МИД допустили внесение изменений в ядерную доктрину России

Но вопрос о возможных изменениях в российской ядерной доктрине Рябков ответил: «До принятия соответствующих решений в нашей практике не принято заранее обсуждать, какие именно изменения могут быть внесены».
Я могу сказать только то, что обстановка имеет тенденцию к дальнейшему осложнению, и те вызовы, которые множатся в результате неприемлемых и эскалационных действий США и их союзников по НАТО, вне всякого сомнения, ставит перед нами во весь рост вопрос о том, как базовые документы в сфере ядерного сдерживания могут быть приведены в большее соответствие с текущими потребностями.
«Но эта доктрина — это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем внесения каких-то изменений в эту доктрину», — сказал президент Владимир Путин 7 июня на ПМЭФ, добавив, что указанный в российской ядерной доктрине момент для применения ядерного оружия пока не наступил, но возможны её корректировки.
Нина Лютикова