Ядерные учения, оружие для «Азова» и соглашение с Ираном. Темы брифинга Пескова

Что касается крушений самолетов с руководителями стран мира, то Путин пользуется надежной отечественной авиатехникой: «Любая техника в нашей стране также обслуживается на должном уровне. На этот счет существуют очень жесткие стандарты, которые, конечно неукоснительно соблюдаются».