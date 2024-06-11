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Ядерные учения, оружие для «Азова» и соглашение с Ираном. Темы брифинга Пескова

Совместные учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии, решение США разрешить передачу вооружений националистическому полку «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) и работа над всеобъемлющим соглашением с Ираном стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2023

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

График президента России Владимира Путина во вторник включает несколько встреч, среди которых — с гендиректором ПАО «Россети» Андреем Рюминым. Он «доложит главе государства о том, как обстоят дела и каковы итоги работы за истекший период».

Путин вечером примет главу МИД Турции Хакана Фидана, который находится с рабочей поездкой в России.

Россия «крайне негативно» воспринимает решение США разрешить передачу вооружений националистическому полку «Азов».

США «ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию» и «готовы даже на заигрывания с неонацистами».

О нестратегических ядерных учениях

Что касается совместных с Белоруссией учений нестратегических ядерных сил, то Запад нагнетает обстановку, поэтому России важно поддерживать боеготовность: «Провоцирование идет на ежедневной основе. Поэтому, конечно, такие учения и поддержание боеготовности для нас очень важны».

«Если есть определенные типы вооружений, то вооруженные силы должны на должном уровне поддерживать свою боеготовность, проводить учения».

О соглашении с Ираном

Работа над всеобъемлющим соглашением России и Ирана продолжается, но график может несколько сдвигаться из-за подготовки Тегерана к президентским выборам: «Но в целом это не меняет картины дня».

Об украинских электросетях

Украинские электросети в отдельных случаях имеют «отношение к военной инфраструктуре».

Об авиакатастрофах с руководителями стран мира

Что касается крушений самолетов с руководителями стран мира, то Путин пользуется надежной отечественной авиатехникой: «Любая техника в нашей стране также обслуживается на должном уровне. На этот счет существуют очень жесткие стандарты, которые, конечно неукоснительно соблюдаются».

О перспективах отставки Макрона

В Кремле считают преждевременным обсуждать перспективы отставки Макрона: «Здесь надо сначала дождаться выборов, а потом уже пытаться как-то анализировать эту ситуацию».

Партия Макрона стремительно теряет свои позиции, это говорит о недовольстве французов: «По всей видимости, это говорит о том, что французам что-то не нравится».

Песков Дмитрий
учения
Макрон Эмманюэль