Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдавии могут отменить итоги выборов президента, считает эксперт

КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии может отменить итоги выборов президента страны, если их результат покажется неудачным для правящей партии «Действие и солидарность», ее сторонников или даже оппозиции, считает политический аналитик Корнелий Чуря.

Источник: Reuters

«Выборы могут быть отменены Конституционным судом при желании, хотя я не могу сказать, что это будет корректно. Когда мы говорим про Конституционный суд, имеем в виду, что он — политически ангажирован. В случае, если судьи посчитают это нужным, они могут аннулировать результаты этих выборов по запросу какой-то оппозиционной партии или даже по запросу партии “Действие и солидарность”, — заявил Чуря журналистам.

По его словам, ряд экспертов ранее высказал версию, что партия «Действие и солидарность» и ее сторонники при неблагоприятной для них ситуации могут оспорить выборы из-за технического аспекта голосования по почте, который не соблюдает равенство в правах для электорат в разных точках мира.

Депутаты парламента Молдавии на заседании 26 апреля одобрили во втором и окончательном чтении законопроект о пилотном голосовании по почте для молдавских граждан, живущих в США, Канаде, Швеции, Финляндии, Исландии и Норвегии. Оппозиция возмущена, что голосовать по почте смогут не все представители диаспоры, а лишь малая часть.

Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря 2023 года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.