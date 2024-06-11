В Молдавии могут отменить итоги выборов президента, считает эксперт

«Выборы могут быть отменены Конституционным судом при желании, хотя я не могу сказать, что это будет корректно. Когда мы говорим про Конституционный суд, имеем в виду, что он — политически ангажирован. В случае, если судьи посчитают это нужным, они могут аннулировать результаты этих выборов по запросу какой-то оппозиционной партии или даже по запросу партии “Действие и солидарность”, — заявил Чуря журналистам.