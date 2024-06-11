В Молдавии могут отменить итоги выборов президента, считает эксперт

«Выборы могут быть отменены Конституционным судом при желании, хотя я не могу сказать, что это будет корректно. Когда мы говорим про Конституционный суд, имеем в виду, что он — политически ангажирован. В случае, если судьи посчитают это нужным, они могут аннулировать результаты этих выборов по запросу какой-то оппозиционной партии или даже по запросу партии “Действие и солидарность”, — заявил Чуря журналистам.
По его словам, ряд экспертов ранее высказал версию, что партия «Действие и солидарность» и ее сторонники при неблагоприятной для них ситуации могут оспорить выборы из-за технического аспекта голосования по почте, который не соблюдает равенство в правах для электорат в разных точках мира.
Депутаты парламента Молдавии на заседании 26 апреля одобрили во втором и окончательном чтении законопроект о пилотном голосовании по почте для молдавских граждан, живущих в США, Канаде, Швеции, Финляндии, Исландии и Норвегии. Оппозиция возмущена, что голосовать по почте смогут не все представители диаспоры, а лишь малая часть.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря 2023 года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.