«Закрытых тем нет». Лукашенко хочет нарастить сотрудничество с Азербайджаном

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал об отсутствии закрытых тем на встрече 11 июня с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой, сообщила пресс-служба президента.
Прежде всего Лукашенко обратил внимание на очень хорошо складывающиеся отношения между парламентами Беларуси и Азербайджана.
— Это тот случай, когда межпарламентские связи не отстают от уровня отношений между руководителями наших государств, — заметил он.
Еще Александр Лукашенко напомнил о давних отношениях, связывающих его с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым со времен президентства его отца Гейдара Алиева.
— Очень прозорливый был человек. Ильхам — достойный продолжатель дел отца, — подчеркнул он.
И добавил, что вряд ли кто-то сможет повторить столько, сколько сделал президент Ильхам Алиев. Еще Лукашенко признался, что с теплотой вспоминает свой недавний визит в Азербайджан, во время которого, в том числе, посещал и возрождаемые территории в Шуше. И высказал уверенность в том, что азербайджанские власти совершат очередной подвиг, когда восстановят жизнь на этих территориях.
— Мы будем с удовольствием участвовать в этих работах, определили какие-то направления. Препятствий никаких нет, — прокомментировал президент Беларуси.
Еще Лукашенко обратился к торгово-экономическому сотрудничеству между странами. Однако заметил, что несмотря на то, что белорусско-азербайджанский торговый оборот неплохой, но является разбалансированным.
— Нам надо больше покупать товаров в Азербайджане, — пояснил он и пообещал отрегулировать вопрос.
Еще обсудили направления, по которым необходима интенсификация сотрудничество, в том числе, обмен технологиями в агропромышленном и военно-промышленном комплексах.
— Словом, закрытых тем нет. Мы готовы в этом направлении работать, — резюмировал Лукашенко.
Он высказал уверенность в том, что парламентарии обеих стран процессы обеспечат законодательно.