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«Закрытых тем нет». Лукашенко хочет нарастить сотрудничество с Азербайджаном

Лукашенко хочет закупать больше товаров в Азербайджане.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал об отсутствии закрытых тем на встрече 11 июня с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой, сообщила пресс-служба президента.

Прежде всего Лукашенко обратил внимание на очень хорошо складывающиеся отношения между парламентами Беларуси и Азербайджана.

— Это тот случай, когда межпарламентские связи не отстают от уровня отношений между руководителями наших государств, — заметил он.

Еще Александр Лукашенко напомнил о давних отношениях, связывающих его с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым со времен президентства его отца Гейдара Алиева.

— Очень прозорливый был человек. Ильхам — достойный продолжатель дел отца, — подчеркнул он.

И добавил, что вряд ли кто-то сможет повторить столько, сколько сделал президент Ильхам Алиев. Еще Лукашенко признался, что с теплотой вспоминает свой недавний визит в Азербайджан, во время которого, в том числе, посещал и возрождаемые территории в Шуше. И высказал уверенность в том, что азербайджанские власти совершат очередной подвиг, когда восстановят жизнь на этих территориях.

— Мы будем с удовольствием участвовать в этих работах, определили какие-то направления. Препятствий никаких нет, — прокомментировал президент Беларуси.

Еще Лукашенко обратился к торгово-экономическому сотрудничеству между странами. Однако заметил, что несмотря на то, что белорусско-азербайджанский торговый оборот неплохой, но является разбалансированным.

— Нам надо больше покупать товаров в Азербайджане, — пояснил он и пообещал отрегулировать вопрос.

Еще обсудили направления, по которым необходима интенсификация сотрудничество, в том числе, обмен технологиями в агропромышленном и военно-промышленном комплексах.

— Словом, закрытых тем нет. Мы готовы в этом направлении работать, — резюмировал Лукашенко.

Он высказал уверенность в том, что парламентарии обеих стран процессы обеспечат законодательно.

Лукашенко Александр