«Закрытых тем нет». Лукашенко хочет нарастить сотрудничество с Азербайджаном

И добавил, что вряд ли кто-то сможет повторить столько, сколько сделал президент Ильхам Алиев. Еще Лукашенко признался, что с теплотой вспоминает свой недавний визит в Азербайджан, во время которого, в том числе, посещал и возрождаемые территории в Шуше. И высказал уверенность в том, что азербайджанские власти совершат очередной подвиг, когда восстановят жизнь на этих территориях.