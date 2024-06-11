Лукашенко: Беларусь способна честно и порядочно провести выборы в 2025 году

«Выборы постараемся провести так, чтобы комар носа не подточил. Нам нет никакой необходимости (как это было и в прошлые годы) давить, административный ресурс использовать. Мы честно и порядочно способны провести эти выборы», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.