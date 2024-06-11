Лукашенко: Беларусь способна честно и порядочно провести выборы в 2025 году

Точная дата голосования пока неизвестна — соответствующее решение примет парламент. Однако ранее заявлялось, что выборы должны состояться не позднее 20 июля следующего года.
«Выборы постараемся провести так, чтобы комар носа не подточил. Нам нет никакой необходимости (как это было и в прошлые годы) давить, административный ресурс использовать. Мы честно и порядочно способны провести эти выборы», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Не обидеть людей
По его словам, Беларусь должна провести достойно эти выборы, чтобы «не обидеть людей».
«Вот это — главное. Выборы для народа, для нашего государства. Но не обидеть людей».
Президент напомнил, что страна находится в электоральном цикле с февраля 2024 года, когда в республике прошел единый день голосования, в рамках которого был избран новый депутатский корпус.
«От одних выборов к другим. Время непростое. Но пока половину пути мы прошли довольно успешно. Дай бог, чтобы и до выборов так было».
Наблюдателей будет больше
Лукашенко и Карпенко также обсудили некоторые детали относительно выборов-2025. В частности, речь шла о приглашении международных наблюдателей.
Глава ЦИК сообщил, что их может быть вдвое больше, чем в единый день голосования. Тогда наблюдателей было 294.
«Думаю, что цифра может вырасти в полтора-два раза», — сказал Карпенко, его слова привела БелТА.
Глава белорусского Центризбиркома пояснил, что традиционно планируется пригласить наблюдателей от СНГ и ШОС. Также могут приехать представители центральных избирательных комиссий из стран Европы, Африки, Латинской Америки.