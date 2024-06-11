Таможенники Молдовы, Румынии и Украины будут автоматически обмениваться информацией

Тестирование системы проходит с 10 июня по 12 июля. Три таможенных ведомства будут сопоставлять электронные данные в режиме реального времени через систему SEED+, которая будет включать информацию о грузовом транспорте, как груженом, так и порожнем, пересекающем в обоих направлениях пограничные таможенные посты, включенные в пилотный проект.