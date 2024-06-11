Таможенники Молдовы, Румынии и Украины будут автоматически обмениваться информацией

Программа предполагает обмен данными на таможенных постах между Молдовой и Румынией — КПП Леушены — Албица, КПП Джурджулешты — Галац, а также на молдавско-украинской границе КПП Джурджулешты — Рени.
Тестирование системы проходит с 10 июня по 12 июля. Три таможенных ведомства будут сопоставлять электронные данные в режиме реального времени через систему SEED+, которая будет включать информацию о грузовом транспорте, как груженом, так и порожнем, пересекающем в обоих направлениях пограничные таможенные посты, включенные в пилотный проект.
«Автоматический обмен таможенной информацией упростит сотрудничество пограничных учреждений, повысит безопасность всей цепочки поставок с точки зрения безопасности и облегчит торговлю между Республикой Молдова, ЕС и государствами Центрально-европейская ассоциации свободной торговли (CEFTA)».
Реализация проекта стала возможной благодаря заключнию Меморандума о взаимопонимании между Государственной таможенной службой Украины, Таможенной службой Республики Молдова и Таможенным органом Румынии в рамках пилотного проекта по автоматическому обмену информацией в программе EU4Digital.