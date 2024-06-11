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Глава ЕК: Украина в июле получит €1,5 млрд доходов от российских активов

Первые €1,5 млрд доходов от замороженных российских активов направят Украине в следующем месяце, подтвердила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она сообщила об этом на конференции по вопросам восстановления Украины в Берлине.

Источник: Reuters

Госпожа фон дер Ляйен рассказала, что на этой неделе на саммите G7 обсудят, как Киеву быстрее «получить больше пользы от замороженных российских активов». «Около €1,5 млрд непредвиденных доходов будут доступными уже в июле — 10% пойдет на реконструкцию и восстановление, большой процент — на оборону», — сказала глава ЕК (цитата по «Интерфаксу»).

В мае Евросоюз одобрил использование доходов от заблокированных активов РФ на помощь Украине. Минфин Германии при этом признавал, что к этому плану остались вопросы. По данным Минэкономики Италии, европейские центробанки сомневаются в идее использовать активы РФ. 23 мая президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий использовать американское имущество в стране для компенсации ущерба.

ЕС