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Выборы президента Беларуси пройдут не позднее 20 июля 2025 года

Дату выборов предстоящих президентских выборов президента Беларуси назначит парламент, но они должны пройти не позднее 20 июля 2025 года, заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем ЦИК Игорем Карпенко.

Источник: Смартпресс

«Я готов эти вопросы в первом приближении обсудить. Я думаю, формальных проблем не будет с принятием решений и по другим вопросам. Ну, а выборы постараемся провести так, чтобы комар носа не подточил», — сказал Лукашенко, которого цитирует пресс-служба президента.

По его словам, «нам нет никакой необходимости (как это было и в прошлые годы) давить, административный ресурс использовать».

«Мы должны провести достойно эти выборы. Не обидеть людей. Вот это — главное. Выборы для народа, для нашего государства. Но не обидеть людей», — добавил Лукашенко.

Он также предложил Карпенко обсудить вопросы приглашения международных наблюдателей и работы с избирателями.