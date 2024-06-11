Выборы президента Беларуси пройдут не позднее 20 июля 2025 года

«Я готов эти вопросы в первом приближении обсудить. Я думаю, формальных проблем не будет с принятием решений и по другим вопросам. Ну, а выборы постараемся провести так, чтобы комар носа не подточил», — сказал Лукашенко, которого цитирует пресс-служба президента.
По его словам, «нам нет никакой необходимости (как это было и в прошлые годы) давить, административный ресурс использовать».
«Мы должны провести достойно эти выборы. Не обидеть людей. Вот это — главное. Выборы для народа, для нашего государства. Но не обидеть людей», — добавил Лукашенко.
Он также предложил Карпенко обсудить вопросы приглашения международных наблюдателей и работы с избирателями.