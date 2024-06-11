Выборы президента Беларуси пройдут не позднее 20 июля 2025 года

«Я готов эти вопросы в первом приближении обсудить. Я думаю, формальных проблем не будет с принятием решений и по другим вопросам. Ну, а выборы постараемся провести так, чтобы комар носа не подточил», — сказал Лукашенко, которого цитирует пресс-служба президента.