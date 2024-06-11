Хоценко наградил почетным знаком «За успехи в труде» коллектив Омсктрансмаша

Губернатор Омской области Виталий Хоценко наградил сегодня работников «Омсктрансмаша» почетным знаком «За успехи в труде». Церемония награждения прошла в сборочно-сдаточном цехе.
Президент России подписал указ о награждении рабочих 1 мая, в Праздник Весны и Труда. Коллектив предприятия отмечен наградой за большой вклад в развитие отечественный промышленности и высокие показатели в производственной деятельности. Каждый год такую награду могут получить не более пяти российских предприятий.
Виталий Хоценко обратился к рабочим с поздравлением.
«У завода прекрасная история. Сегодня мы получаем пятую государственную награду. Нынешнюю награду коллектив получил за то, что в кратчайшие сроки восстановил и расширил производство танков Т-80, которые знает весь мир. Ваш труд сегодня включается в ту большую задачу, которую решает наше государство», — отметил Виталий Хоценко.
Гендиректор «Омсктрансмаша» Василий Ковалев выразил благодарность работникам за их усердный труд.
«Омсктрансмаш» — одно из крупнейших оборонных предприятий Сибири. Это уже пятая подобная государственная награда предприятия. На торжественном собрании 26 работников завода получили награды, среди которых медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Несколько работников получили медали Минобороны, медали Омской области и благодарственные письма губернатора. Четыре работника предприятия удостоились почетных званий.