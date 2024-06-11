Хоценко наградил почетным знаком «За успехи в труде» коллектив Омсктрансмаша

«У завода прекрасная история. Сегодня мы получаем пятую государственную награду. Нынешнюю награду коллектив получил за то, что в кратчайшие сроки восстановил и расширил производство танков Т-80, которые знает весь мир. Ваш труд сегодня включается в ту большую задачу, которую решает наше государство», — отметил Виталий Хоценко.