Дмитрий Махонин заявил о необходимости наказания «облажавшихся» чиновников

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин устроил настоящий разнос руководству краевой Академии игровых видов спорта под ведомством которой находится спорткомплекс «Энергия» на ул. Советской, 100 в Перми. Главу региона возмутила работа чиновников, которые до сих пор не могут организовать занятия спортивных секций. Главным поводом для резких слов и эмоций стал перенос сроков начала работы бассейна.
Дмитрий Махонин на состоявшемся заседании краевого правительства заметил, что стройка спорткомплекса «Энергия» стоила властям региона героических усилий и огромного труда.
«Получился уникальный и замечательный объект, но после завершения строительства таких объектов мы не знаем как организовать в них работу. Я успел увидеть анонсы долгожданного открытия бассейна в “Энергии”. Узнал от родителей, что они заплатили деньги для посещения детьми занятий. Приходят в бассейн, а он закрыт без всяких объявлений», — возмутился глава региона.
Оказывается, открытие бассейна вновь отложили из-за неполученных во время разрешений на его работу. По словам главы региона, горе-администраторы «облажались» и не сообщили пришедшим родителям с детьми об отмене занятий.
Дмитрий Махонин поручил главе минспорта Пермского края привлечь к административной ответственности руководство краевой Академии игровых видов спорта, решить вопрос о снятии с должности директора учреждения.
«Такие люди нам не попутчики. Здесь надо точно принимать решительные кадровые решения. На будущее — надо смотреть, кого мы принимаем на работу, случайных людей быть не должно», — заверил губернатор.
Перми новый бассейн спорткомплекса «Энергия» откроют для занятий с 10 июня. В 25-метровом бассейне начнут занятия группы для обучения плаванию.