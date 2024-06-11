Дмитрий Махонин заявил о необходимости наказания «облажавшихся» чиновников

«Получился уникальный и замечательный объект, но после завершения строительства таких объектов мы не знаем как организовать в них работу. Я успел увидеть анонсы долгожданного открытия бассейна в “Энергии”. Узнал от родителей, что они заплатили деньги для посещения детьми занятий. Приходят в бассейн, а он закрыт без всяких объявлений», — возмутился глава региона.