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Дмитрий Махонин заявил о необходимости наказания «облажавшихся» чиновников

Глава региона устроил разнос из-за закрытого для занятий бассейна спорткомплекса «Энергия» в Перми.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин устроил настоящий разнос руководству краевой Академии игровых видов спорта под ведомством которой находится спорткомплекс «Энергия» на ул. Советской, 100 в Перми. Главу региона возмутила работа чиновников, которые до сих пор не могут организовать занятия спортивных секций. Главным поводом для резких слов и эмоций стал перенос сроков начала работы бассейна.

Дмитрий Махонин на состоявшемся заседании краевого правительства заметил, что стройка спорткомплекса «Энергия» стоила властям региона героических усилий и огромного труда.

«Получился уникальный и замечательный объект, но после завершения строительства таких объектов мы не знаем как организовать в них работу. Я успел увидеть анонсы долгожданного открытия бассейна в “Энергии”. Узнал от родителей, что они заплатили деньги для посещения детьми занятий. Приходят в бассейн, а он закрыт без всяких объявлений», — возмутился глава региона.

Оказывается, открытие бассейна вновь отложили из-за неполученных во время разрешений на его работу. По словам главы региона, горе-администраторы «облажались» и не сообщили пришедшим родителям с детьми об отмене занятий.

Дмитрий Махонин поручил главе минспорта Пермского края привлечь к административной ответственности руководство краевой Академии игровых видов спорта, решить вопрос о снятии с должности директора учреждения.

«Такие люди нам не попутчики. Здесь надо точно принимать решительные кадровые решения. На будущее — надо смотреть, кого мы принимаем на работу, случайных людей быть не должно», — заверил губернатор.

Перми новый бассейн спорткомплекса «Энергия» откроют для занятий с 10 июня. В 25-метровом бассейне начнут занятия группы для обучения плаванию.