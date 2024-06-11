Макрон заявил, что не уйдет в отставку с поста президента Франции

Президента спросили о риске того, что вдвое опередившая президентскую коалицию на выборах в Европарламент крайне правая партия «Национальное объединение» (RN) в случае победы на выборах в парламент потребует его отставки.
«Не RN пишет конституцию, и это не в ее духе. Место законодательных институтов определено, место президента, каким бы ни был результат выборов, тоже. Для меня это неприкосновенно», — заявил Макрон.
Ранее радиостанция Europe 1 со ссылкой на окружение президента сообщала, что французский лидер обсуждает с окружением возможность своей отставки на фоне назначения им выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента Франции).
На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции крайне правая партия «Национальное объединение» (RN) более чем в два раза опередила коалицию сторонников Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля.