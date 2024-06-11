Макрон заявил, что не уйдет в отставку с поста президента Франции

На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции крайне правая партия «Национальное объединение» (RN) более чем в два раза опередила коалицию сторонников Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля.