В какую сумму обойдутся выборы в парламент Крыма

«Сумма, выделенная из бюджета (на проведение выборов в парламент Крыма), составляет порядка 376 миллионов рублей», — сказал глава Избиркома РК.
Малышев отметил, что голосование на выборах в парламент республики и муниципальные органы власти пройдет в этом году в течение трех дней — с 6 по 8 сентября. Для их проведения сформированы 1129 участковых избирательных комиссий. Традиционно участковые комиссии будут работать в местах временного пребывания граждан — больницах и следственном изоляторе. Всего в Крыму в единый день голосования в этом году пройдут 265 избирательных кампаний.
Парламент республики, состоящий из 75 депутатов, будут избирать по смешанной системе: 50 парламентариев изберут по партийным спискам, 25 — на мажоритарных одномандатных округах.
Зампредседателя Избиркома Инна Гузеева уточнила, что на сегодняшний день в Крыму зарегистрированы 19 региональных отделений политических партий, которые имеют право участвовать в выборах и выдвигать своих кандидатов-мажоритарщиков. Из них девять отделений партий освобождены от сбора подписей: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, «Новые люди», «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые», Коммунистическая партия «Коммунисты России» и Партия пенсионеров «За социальную справедливость».
Остальным партиям нужно будет собирать подписи для выдвижения своего списка и одномандатников. Для регистрации республиканского списка кандидатов необходимо собрать не менее 7407 подписей.
Крайний срок подачи документов на выдвижение списка и мажоритарщиков — 8 июля, на регистрацию — 13 июля. У Избиркома и территориальных избирательных комиссий есть 10 дней на принятие решения о регистрации либо об отказе в ней.