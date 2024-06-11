В какую сумму обойдутся выборы в парламент Крыма

Малышев отметил, что голосование на выборах в парламент республики и муниципальные органы власти пройдет в этом году в течение трех дней — с 6 по 8 сентября. Для их проведения сформированы 1129 участковых избирательных комиссий. Традиционно участковые комиссии будут работать в местах временного пребывания граждан — больницах и следственном изоляторе. Всего в Крыму в единый день голосования в этом году пройдут 265 избирательных кампаний.