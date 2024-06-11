Шойгу рассказал о реакции мирового сообщества на учения ядерных сил

«Отмечаем в целом сдержанную реакцию со стороны мирового сообщества на учения нестратегических ядерных сил России на территории Союзного государства», — сказал Шойгу.
«Все большему числу стран мира становится ясно, что именно безответственное поведение США и их действия по подрыву режимов контроля над вооружениями привели к деградации ситуации в сфере международной безопасности», — отметил секретарь СБ РФ.
Минобороны РФ во вторник сообщило о начале второго этапа учения нестратегических ядерных сил, в ходе которого будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил РФ и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.