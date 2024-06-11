Толоконский оценил возможность сделать Новосибирск экономической столицей России

«Всегда говорил: держите в Москве представительство, но центр здесь. Со всех сторон выгоднее, вы экономите на издержках, здесь зарплаты будут ниже, чем в Москве. Вы получите более квалифицированный персонал. Есть такое свойство управления, когда не только нужно смотреть информацию, передавать ее, но еще нужно передавать энергию, нужно чувствовать психологическое состояние сотрудников, с которыми ты коммуницируешь. Для этого необходимо как можно более конкретное общение, обсуждение. Сделать в Новосибирске это проще», — сообщил Толоконский корреспонденту Сиб.фм.