В Самаре врио губернатора вручил жителям государственные и региональные награды

Глава региона обратился со словами приветствия к собравшимся в зале участникам церемонии. «Накануне нашего великого праздника, Дня России, мы отмечаем почетными наградами труд тех людей, которые многое сделали и продолжают делать для нашей родины. Это представители разных профессий, которые ежедневным добросовестным трудом способствуют развитию нашего родного региона, создают надежную основу для будущего губернии и всей нашей страны — педагоги, врачи, труженики заводов, работники жилищно-коммунальной сферы, социальной сферы, представители силовых ведомств и государственные служащие, — отметил врио губернатора. — За неделю работы в Самарской области я уже в полной мере понял, как много здесь неравнодушных, активных, трудолюбивых и ответственных людей, которых объединяет самое главное — любовь к родной земле, преданность делу, стремление не просто жить, а каждый день приносить пользу людям».