В посольстве РФ назвали провокацией датских спецслужб задержание россиянки в Дании

«Это наглая и беспардонная провокация датских спецслужб с целью запугать наших соотечественников, дискредитировать их общественные организации за поддержание контактов с Родиной, — подчеркнул дипломат. — Задержание гражданки России связано с публикацией в датских СМИ лживых материалов о деятельности российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, за оказываемую им правовую поддержку согражданам в разных странах. Консультационная деятельность правового центра в Дании велась до 2022 г. и была всегда направлена исключительно на оказание содействия нашим соотечественникам в понимании датского законодательства. Никаких других задач не было».
«Посольство потребует от датских властей незамедлительного освобождения нашей гражданки», — добавил Барбин.
Как сообщила телекомпания Danmarks radio со ссылкой на датскую службу безопасности (РЕТ), российская гражданка была задержана в Дании по подозрению в якобы «содействии российской разведслужбе».
Задержание произошло на острове Зеландия и связано с «денежными потоками из российских госфондов». Ей инкриминируется «обеспечение иностранной разведслужбе возможности действовать в Дании».
По данным Danmarks radio, речь идет о «центральной фигуре в русской общине Дании», которая «руководит консалтинговой фирмой для русскоязычных в одном из городов Зеландии и в течение нескольких лет получала деньги из российского государственного фонда».