В посольстве РФ назвали провокацией датских спецслужб задержание россиянки в Дании

«Это наглая и беспардонная провокация датских спецслужб с целью запугать наших соотечественников, дискредитировать их общественные организации за поддержание контактов с Родиной, — подчеркнул дипломат. — Задержание гражданки России связано с публикацией в датских СМИ лживых материалов о деятельности российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, за оказываемую им правовую поддержку согражданам в разных странах. Консультационная деятельность правового центра в Дании велась до 2022 г. и была всегда направлена исключительно на оказание содействия нашим соотечественникам в понимании датского законодательства. Никаких других задач не было».