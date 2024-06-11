Минобороны Словакии пообещало правовые меры из-за передачи МиГ-29 Украине

БРАТИСЛАВА, 11 июн — РИА Новости. Словакия незаконно передала Украине истребители МиГ-29 в прошлом году, в отношении бывшего министра обороны Ярослава Надя готовят правовые меры, сообщил госсекретарь военного ведомства страны Игор Мелихер на странице в соцсети Facebook*.
«Истребители МиГ-29 ушли на Украину незаконно. В отношении действий бывшего министра обороны Ярослава Надя готовлю юридические шаги. Правда стала известна. Сегодня это подтвердил омбудсмен Доброводский. Экспертного анализа, которым <…> Надь оправдывал передачу МиГ-29 <…>, однозначно не существует», — написал он.
Как отметил Мелихер, конституция Словакии запрещает правительству в отставке принимать важные решения в сфере внешней политики, к которым также относится отправка на Украину истребителей стоимостью более 500 миллионов евро.
По словам чиновника, не существует официального материала Минобороны республики, наделившего бывшего министра правом «сделать такой шаг».
Ранее во вторник словацкий омбудсмен Роберт Доброводский сообщил, что оборонному ведомству страны не удалось найти юридический анализ, подтверждающий законность передачи МиГ-29 Украине в прошлом году.
Всего Словакия оказала военную помощь киевскому режиму на 680 миллионов евро. Осенью 2023-го, с приходом к власти правительства Фицо, поставки вооружений из государственных ресурсов прекратились. Как указал премьер, отправка истребителей стало грубым нарушением норм конституции республики.
Кроме того, он раскритиковал предыдущий кабмин за передачу ВСУ вполне функционирующей системы ПВО С-300, поскольку «совершенно непонятно», как Братислава будет решать вопрос с противовоздушной обороной в ближайшие годы.
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