Президент мадридского «Атлетико» подарил Токаеву футболку

«Для того, чтобы юные таланты заиграли в лучших футбольных лигах мира, в академии особое внимание уделяется внедрению передового опыта и повышению квалификации тренеров и наставников. Футбольная академия “Атлетико Мадрид” будет создана на базе Олимпийского центра Akbulak в городе Талгаре Алматинской области».