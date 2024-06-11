Сергей Лавров поблагодарил Нижегородскую область за «теплый прием»

«Хотел бы в очередной раз выразить слова благодарности руководству Нижегородской области, города Нижний Новгород, лично губернатору области Глебу Никитину за теплый прием и содействие в прекрасной организации мероприятия. Все отмечали этот момент в своих сегодняшних выступлениях», — подчеркнул Лавров.