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Сергей Лавров поблагодарил Нижегородскую область за «теплый прием»

Сергей Лавров высоко оценил организацию к мероприятиям БРИКС в городе.

Источник: Нижегородская правда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за «теплый прием». Об этом он заявил на расширенном заседании глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде 11 июня.

Сергей Лавров высоко оценил организацию к мероприятиям БРИКС в городе и назвал ее «прекрасной».

«Хотел бы в очередной раз выразить слова благодарности руководству Нижегородской области, города Нижний Новгород, лично губернатору области Глебу Никитину за теплый прием и содействие в прекрасной организации мероприятия. Все отмечали этот момент в своих сегодняшних выступлениях», — подчеркнул Лавров.

Напомним, в этом году в Нижнем Новгороде в рамках председательства России в БРИКС запланирован ряд мероприятий. Первым событием стал международный форум, посвященный вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, правительство региона уделяет большое внимание комплексному развитию сотрудничества с другими странами.

Лавров Сергей