В Татарстане спустили на воду ракетный корабль «Ставрополь»

В Зеленодольске 11 июня был спущен на воду малый ракетный корабль «Ставрополь». В торжественном мероприятии приняли участие главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев, и.о. премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев и замглавы Ставрополя Денис Алпатов.
Двенадцатое судно проекта 21631 «Буян-М» построили на заводе Горького. Оно оснащено крылатыми ракетами «Калибр». После всех испытаний корабль войдет в состав Балтийского флота и будет обеспечивать безопасность на западных рубежах, сообщает пресс-служба Зеленодольского района.
Напомним, ранее молния ударила в самолет, который летел из Самары в Ереван.