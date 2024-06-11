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В Татарстане спустили на воду ракетный корабль «Ставрополь»

Судно войдет в состав Балтийского флота.

Источник: пресс-служба Зеленодольского района

В Зеленодольске 11 июня был спущен на воду малый ракетный корабль «Ставрополь». В торжественном мероприятии приняли участие главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев, и.о. премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев и замглавы Ставрополя Денис Алпатов.

Двенадцатое судно проекта 21631 «Буян-М» построили на заводе Горького. Оно оснащено крылатыми ракетами «Калибр». После всех испытаний корабль войдет в состав Балтийского флота и будет обеспечивать безопасность на западных рубежах, сообщает пресс-служба Зеленодольского района.

Напомним, ранее молния ударила в самолет, который летел из Самары в Ереван.