В Татарстане спустили на воду ракетный корабль «Ставрополь»

Двенадцатое судно проекта 21631 «Буян-М» построили на заводе Горького. Оно оснащено крылатыми ракетами «Калибр». После всех испытаний корабль войдет в состав Балтийского флота и будет обеспечивать безопасность на западных рубежах, сообщает пресс-служба Зеленодольского района.