Шор пообещал юридическую защиту задержанным в аэропорту Кишинева

Ранее во вторник депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что группу участников съезда оппозиционного политического блока «Победа» после возвращения из Москвы четыре часа удерживали в аэропорту Кишинева. Второй съезд молдавского блока «Победа» прошел в Москве в воскресенье. На съезде обсуждалась позиция по выборам президента Молдавии, а также по кампании в преддверии референдума о вступлении страны в ЕС.
«Вы не дома», — говорит нам режим. И «кошмарит» пассажиров в кишиневском аэропорту. Сегодня среди задержанных были и наши соратники, вернувшиеся со съезда блока «Победа», и граждане, прилетевшие через Ереван. Их продержали более четырех часов в зоне досмотра. Людям специально рвут паспорта. Нет, Санду (президент Молдавии Майя Санду- ред.), мы возвращаемся домой. Каждый пострадавший от твоих действий получит нашу юридическую помощь", — написал политик..
Шор обвинил силовиков и власти республики в превышении своих полномочий.
В апреле в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывших из России. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок «Победа», часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинёв. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока «Победа» в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов.