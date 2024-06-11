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Беларусь рассчитывает вступить в БРИКС на осеннем саммите в Казани

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает обрести новый статус в БРИКС на саммите организации в Казани. Об этом глава белорусского внешнеполитического ведомства Сергей Алейник заявил на расширенной сессии совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде, сообщает БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

По словам министра, Беларусь полностью разделяет цели и подходы БРИКС относительно формирования нового справедливого, подлинно многополярного мирового порядка. Алейник: мир нуждается в новой архитектуре безопасности на региональном и глобальном уровнях Алейник: Беларусь не отступает от стремления восстановить мир и обеспечить безопасность в регионе Алейник рассказал о ложном выборе, которым манипулирует Запад в отношениях с другими странами Алейник: страны БРИКС имеют все перспективы стать новой мощной экономической силой «В прошлом году наша страна подала заявку на вступление в семью БРИКС. Надеемся, что решения предстоящего саммита в Казани позволят нашей стране обрести новый статус в объединении», — сказал Сергей Алейник.

Как ожидается, саммит глав государств БРИКС пройдет в Казани 22—24 октября.

БРИКС