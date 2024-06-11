Беларусь рассчитывает вступить в БРИКС на осеннем саммите в Казани

По словам министра, Беларусь полностью разделяет цели и подходы БРИКС относительно формирования нового справедливого, подлинно многополярного мирового порядка. Алейник: мир нуждается в новой архитектуре безопасности на региональном и глобальном уровнях Алейник: Беларусь не отступает от стремления восстановить мир и обеспечить безопасность в регионе Алейник рассказал о ложном выборе, которым манипулирует Запад в отношениях с другими странами Алейник: страны БРИКС имеют все перспективы стать новой мощной экономической силой «В прошлом году наша страна подала заявку на вступление в семью БРИКС. Надеемся, что решения предстоящего саммита в Казани позволят нашей стране обрести новый статус в объединении», — сказал Сергей Алейник.