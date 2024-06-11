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Первый орден «За заслуги перед Волгоградской областью» вручил Бочаров

Накануне Дня России в регионе чествовали людей труда.

В Волгограде в канун Дня России чествовали получивших государственное и общественное признание жителей региона. Церемония прошла в зале воинской и Трудовой славы администрации области.

Губернатор Андрей Бочаров 11 июня вручил первый орден «За заслуги перед Волгоградской областью». Высокой награды удостоен гендиректор СП «Донское» Александр Колесниченко. Воспитавшим восемь детей Алексею и Анне Батуриным из Кировского района глава региона вручил орден «Родительская слава».

Также в этот день получили ордена, медали и почетные знаки и звания 30 представителей самых разных профессий от чиновников до артистов.