Донские депутаты приняли решения, касающиеся поддержки семей с детьми

Эти решения состоялись в рамках седьмого заседания Законодательного Собрания Ростовской области.
Значительная часть вопросов, рассмотренных на заседании Законодательного Собрания, отражает те решения, которые направлены на реализацию Послания и Указа Президента России о национальных целях развития.
Все многодетные семьи получили право на земельный сертификат
Теперь каждая многодетная семья, стоящая на учете для получения бесплатных земельных участков, может получить земельный сертификат в любом муниципалитете Ростовской области, независимо от того, есть ли там свободные земли для жилищного строительства или нет.
Ранее сертификаты выдавали только тем семьям, которые стояли на учете в городах, где не было свободных участков под индивидуальное жилищное строительство. Это Ростов-на-Дону, Батайск, Таганрог и в этом году еще Новочеркасск.
"Каждая многодетная семья на Дону, имеющая право на земельный участок, может выбрать земельный сертификат и конвертировать его в улучшение жилищных условий. Наше сегодняшнее решение направлено в том числе на то, чтобы реализовать инициативу, которую выдвинул президент России на Петербургском экономическом форуме, о льготной ипотеке в малых городах. По сути областной закон в сочетании с президентской инициативой позволит дать новые возможности многодетным семьям в малых городах Ростовской области для качественного улучшения своих жилищных условий, — пояснил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Дети-сироты и оставшиеся без попечения получат 100-процентную компенсацию за ЖКУ
Вторая поправка касается детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Теперь им в полном объеме будет выплачиваться компенсация ежемесячных расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Компенсация начнет действовать с 1 августа 2024 года.
«Эту меру поддержки получат около 8500 ребят, в том числе те, которые проживают в семьях приемных родителей, опекунов, попечителей. Это также те дети, которые имеют собственное жилье, но они проживают в государственных учреждениях. Таких у нас, кстати, около 1200−1300 человек. За последние годы их количество существенно уменьшилось — преимущественно дети либо усыновлены, либо находятся под опекой или попечительством», — рассказал Александр Ищенко.
Кроме того, право на компенсацию платы за жилищно-коммунальные услуги получат совершеннолетние граждане в возрасте от 18 до 23 лет на время очного обучения на бюджете. Также это право распространяется на сирот, проходящих военную службу по призыву.
Отсутствие регистрации не будет препятствием постановки на учет
Третья поправка в областном законодательстве относится к постановке на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма.
Теперь отсутствие регистрации по месту жительства или проживания не будет препятствием для постановки на учет. Для этого нужно предоставить судебное решение, которое подтверждает факт постоянного проживания в определенном муниципальном образовании Ростовской области.
«Речь идет о том, что на сегодняшний день, если у человека нет постоянной регистрации по месту жительства, он не ставится на учет в качестве нуждающегося и не может получить социальное жилье. Мы устраняем эту проблему за счет возможности получить судебное решение об установлении факта постоянного проживания в конкретном городе, районе или поселении. Это очень важное изменение, которое позволит решить вопрос получения социального жилья для многих категорий граждан», — уточнил Александр Ищенко.
Кроме того, для определения малоимущности из перечня доходов граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, будут исключены меры финансовой поддержки и помощи, оказываемые службой занятости для прохождения профессионального обучения, получения дополнительного профессионального образования, при переезде (переселении) в другую местность.