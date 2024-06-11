Донские депутаты приняли решения, касающиеся поддержки семей с детьми

«Речь идет о том, что на сегодняшний день, если у человека нет постоянной регистрации по месту жительства, он не ставится на учет в качестве нуждающегося и не может получить социальное жилье. Мы устраняем эту проблему за счет возможности получить судебное решение об установлении факта постоянного проживания в конкретном городе, районе или поселении. Это очень важное изменение, которое позволит решить вопрос получения социального жилья для многих категорий граждан», — уточнил Александр Ищенко.