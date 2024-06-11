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Беспрозванных вручил паспорта юным калининградцам

Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных поздравил 14-летних школьников с получением паспорта гражданина Российской Федерации, отметив разносторонние интересы школьников, включая спорт.

Источник: РИА "Новости"

Он также поблагодарил родителей за воспитание талантливых детей и подчеркнул высокую ответственность, связанную с получением паспорта. Глава региона пожелал ребятам ответственно нести паспорт и делать добро на благо страны.

«Ни разу не была в правительстве области и очень рада, что у меня сегодня есть такая возможность. Я учусь в 8-м классе в 23 лицее. Занимаюсь волонтерством, и делаю это с удовольствием, это составляет смысл моей жизни», — поделилась впечатлениями Ирина Голубых.

Вручение паспортов проходило в рамках акции Всероссийской программы «Мы — граждане России!». Отметим, в этом году планируется увеличить количество участников до 2500.