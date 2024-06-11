Беспрозванных вручил паспорта юным калининградцам

Он также поблагодарил родителей за воспитание талантливых детей и подчеркнул высокую ответственность, связанную с получением паспорта. Глава региона пожелал ребятам ответственно нести паспорт и делать добро на благо страны.
«Ни разу не была в правительстве области и очень рада, что у меня сегодня есть такая возможность. Я учусь в 8-м классе в 23 лицее. Занимаюсь волонтерством, и делаю это с удовольствием, это составляет смысл моей жизни», — поделилась впечатлениями Ирина Голубых.
Вручение паспортов проходило в рамках акции Всероссийской программы «Мы — граждане России!». Отметим, в этом году планируется увеличить количество участников до 2500.