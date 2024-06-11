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ГД одобрила в I чтении пакет законопроектов о нежелательных организациях

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект о наказании за участие в иностранных и международных организациях, признанных нежелательными в России.

Источник: © РИА Новости

Как заявлял парламентарий, инициатива предлагает исключить из статей 20.33 Кодекса об административных правонарушениях и 284.1 Уголовного кодекса слово «неправительственная». За участие в работе нежелательной организации грозит:

  • штраф до 500 тысяч рублей;
  • лишение свободы до четырех лет;
  • за организацию ее деятельности — до шести лет лишения свободы.

По словам Пискарева, с начала действия статьи 20.33 КоАП возбуждено 624 подобных дела. Что касается статьи 284.1 УК, то выявлено 25 преступлений этой категории, осуждены 11 человек.

Кроме того, Госдума приняла в первом чтении проект о признании нежелательными организаций, которые учредили иностранные госорганы.

Пискарев отмечал, что комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России выявила факты деструктивной деятельности организаций с участием госорганов: «Ассоциация по вопросам северных территорий», «Британский совет» и Deutsche Welle*.

В свою очередь, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал РИА Новости, что принятие документов о расширении ответственности за подробные действия — важный шаг в обеспечении безопасности и суверенитета России, поскольку под большим давлением находится молодежь.

* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.

Госдума
закон