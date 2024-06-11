ГД одобрила в I чтении пакет законопроектов о нежелательных организациях

Как заявлял парламентарий, инициатива предлагает исключить из статей 20.33 Кодекса об административных правонарушениях и 284.1 Уголовного кодекса слово «неправительственная». За участие в работе нежелательной организации грозит:
- штраф до 500 тысяч рублей;
- лишение свободы до четырех лет;
- за организацию ее деятельности — до шести лет лишения свободы.
По словам Пискарева, с начала действия статьи 20.33 КоАП возбуждено 624 подобных дела. Что касается статьи 284.1 УК, то выявлено 25 преступлений этой категории, осуждены 11 человек.
Кроме того, Госдума приняла в первом чтении проект о признании нежелательными организаций, которые учредили иностранные госорганы.
Пискарев отмечал, что комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России выявила факты деструктивной деятельности организаций с участием госорганов: «Ассоциация по вопросам северных территорий», «Британский совет» и Deutsche Welle*.
В свою очередь, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал РИА Новости, что принятие документов о расширении ответственности за подробные действия — важный шаг в обеспечении безопасности и суверенитета России, поскольку под большим давлением находится молодежь.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.