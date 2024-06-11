Беларусь хочет получить новый статус в БРИКС на саммите в Казани, который пройдет в октябре 2024 года. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Сергей Алейник.
Глава ведомства поблагодарил российское председательство за приглашение Беларуси впервые принять участие в совещании министров в рамках диалогов «БРИКС+». Страна готова поделиться опытом проведения международных проектов в области молодежной политики, охраны окружающей среды, здравоохранения и ликвидации последствий стихии.
На саммит БРИКС в Казань соберутся около 30 делегаций из разных стран. Путин лично пригласил Си Цзиньпина на международное событие. Король Байхрейна и президент Бразилии приглашение российского лидера приняли.
Ранее «КП» сообщала, что Тина Канделаки восхитилась Нижним Новгородом после приема БРИКС.