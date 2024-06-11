В Финляндии рассмотрят возможность экспроприации недвижимости россиян

С 2020 года в Финляндии действует закон, по которому граждане стран, не входящих в Евросоюз или Европейское экономическое пространство, должны получить лицензию финского Минобороны при оформлении сделки. Если ведомство обнаружит, что его продажа может нанести ущерб нацбезопасности, последует отказ. В октябре 2023-го министр обороны Антти Хакканен пообещал ужесточить законодательство по покупке иностранцами недвижимости, а в Минюсте допустили, что процедуру ее изъятия у россиян упростят.