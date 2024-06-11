Зеленский призвал уехавших украинцев вернуться для восстановления страны

«Есть направления, над которыми нужно работать сегодня. Есть люди, которые остались без домов. Им нужна помощь, им нужны рабочие руки. Нужны эти профессии. Мы потеряли много людей, которые из-за войны потеряли профессию, кто-то уехал за границу. Мы за то, чтобы украинцы приезжали из-за границы уже сейчас», — сказал Зеленский (цитата по «Страна.ua»).