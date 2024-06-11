Зеленский призвал уехавших украинцев вернуться для восстановления страны

На брифинге в Берлине в рамках конференции по восстановлению Украины Владимир Зеленский заявил, что после окончания боевых действий украинцы вернутся восстанавливать страну, будут обеспечены рабочие места, безопасность и, соответственно, «большая мотивация». Однако, по его словам, возвращаться уехавшим гражданам нужно уже сейчас.
«Есть направления, над которыми нужно работать сегодня. Есть люди, которые остались без домов. Им нужна помощь, им нужны рабочие руки. Нужны эти профессии. Мы потеряли много людей, которые из-за войны потеряли профессию, кто-то уехал за границу. Мы за то, чтобы украинцы приезжали из-за границы уже сейчас», — сказал Зеленский (цитата по «Страна.ua»).
По данным Международной организации ООН по миграции на февраль 2024 года, с 24 февраля 2022-го за границей остаются более 6,5 млн украинцев, еще 3,7 млн переселились в другие регионы Украины. Свыше 4,5 млн украинцев вернулись в свои дома из-за границы или из других регионов внутри страны.
Согласно данным ООН, 47% украинских беженцев — женщины, еще 33% — дети. Около 80% беженцев планируют вернуться на Украину, 14% из них считают возможным возвращение в ближайшее время. По состоянию на 2024 год более 14,5 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи.