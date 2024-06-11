Сергей Лавров о Нижнем Новгороде: «Потрясающий город»

«Потрясающий город, потрясающие люди. Атмосфера на улицах, на набережных, везде, где бы мы ни были, настолько доброжелательная, настолько гостеприимная, что все без исключения наши зарубежные гости влюбились в город, в его людей, в красоты и в то, как вы этот город поддерживаете во всё более привлекательном состоянии», — подчеркнул он.
Руководитель внешнеполитического ведомства особо отметил работу губернатора Глеба Никитина и его команды.
«Видно насколько он буквально живёт этим: и городом, и областью. И сколько много он и его команда делают для того, чтобы и область, и город процветали», — уточнил Сергей Лавров.
Стоит добавить, что в ходе совещания министров БРИКС Нижний Новгород посетили 23 делегации, как из самого объединения (Россия, Бразилия, Египет, Индия, Иран, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия, ЮАР), так и приглашённых стран (Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Куба, Лаос, Мавритания, Таиланд, Турция, Шри-Ланка).
Напомним, СМИД БРИКС в Нижнем Новгороде начали 10 июня с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе президенту Исламской Республики Иран Эбрахиму Раиси и главе МИД страны Хосейну Амиру Абдоллахияну.
Накануне губернатор Глеб Никитин презентовал Сергею Лаврову опыт международного сотрудничества в регионе.