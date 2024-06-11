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Сергей Лавров о Нижнем Новгороде: «Потрясающий город»

Как обратил внимание в ходе итоговой пресс-конференции совещания министров иностранных дел стран БРИКС глава МИД РФ Сергей Лавров, всем делегациям в Нижнем Новгороде был оказан тёплый приём и содействие.

Источник: РИА "Новости"

«Потрясающий город, потрясающие люди. Атмосфера на улицах, на набережных, везде, где бы мы ни были, настолько доброжелательная, настолько гостеприимная, что все без исключения наши зарубежные гости влюбились в город, в его людей, в красоты и в то, как вы этот город поддерживаете во всё более привлекательном состоянии», — подчеркнул он.

Руководитель внешнеполитического ведомства особо отметил работу губернатора Глеба Никитина и его команды.

«Видно насколько он буквально живёт этим: и городом, и областью. И сколько много он и его команда делают для того, чтобы и область, и город процветали», — уточнил Сергей Лавров.

Стоит добавить, что в ходе совещания министров БРИКС Нижний Новгород посетили 23 делегации, как из самого объединения (Россия, Бразилия, Египет, Индия, Иран, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия, ЮАР), так и приглашённых стран (Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Куба, Лаос, Мавритания, Таиланд, Турция, Шри-Ланка).

Напомним, СМИД БРИКС в Нижнем Новгороде начали 10 июня с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе президенту Исламской Республики Иран Эбрахиму Раиси и главе МИД страны Хосейну Амиру Абдоллахияну.

Накануне губернатор Глеб Никитин презентовал Сергею Лаврову опыт международного сотрудничества в регионе.

Лавров Сергей