Сергей Лавров о Нижнем Новгороде: «Потрясающий город»

«Потрясающий город, потрясающие люди. Атмосфера на улицах, на набережных, везде, где бы мы ни были, настолько доброжелательная, настолько гостеприимная, что все без исключения наши зарубежные гости влюбились в город, в его людей, в красоты и в то, как вы этот город поддерживаете во всё более привлекательном состоянии», — подчеркнул он.