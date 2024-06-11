Генерал Шаманов сравнил российскую армию с «партизанским отрядом»

В связи с плохими поставками он также раскритиковал генералов, назвав их «другой армией», которая «разодета и расшита». «Поэтому простому солдату <…> не попасть в это ателье, где они обшиваются. А так бы, когда раздели бы их, мы бы посмотрели, в чем они ходят. Когда они на свои деньги все это будут покупать, а не на деньги народа, тогда и оденем свою армию», — добавил Шаманов.