Politico узнало о плане главы Евросовета по «свержению» фон дер Ляйен

У Мишеля и фон дер Ляйен давний конфликт, отмечает издание. Он продолжается с 2021 года, после скандала в Турции, который получил название «Софагейт» (Sofagate). В апреле того года высшие чиновники ЕС встречались в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и тогдашним главой МИДа Мевлютом Чавушоглу. Тогда Мишель занял единственный стул рядом с президентом Турции, а фон дер Ляйен пришлось сесть на стоящий в отдалении диван. При этом с точки зрения протокола Мишель и фон дер Ляйен являются равнозначимыми фигурами. Глава ЕК пожаловалась на дискриминацию по половому признаку: «Это произошло, потому что я женщина».