Президент Болгарии рассказал о реалиях конфликта для Украины

Радев подчеркнул, что саммит Бухарестской девятки впервые завершится без общей декларации всех участников, будет только заявление сопредседателей Польши и Румынии, и принимающей страны — Латвии. Это произойдет из-за того, что не было достигнуто полного консенсуса по тексту совместной декларации из-за разных взглядов на выход из конфликта. Так, по предложению Радева из первоначального варианта заявления был исключен текст, который обязывает каждую страну организации оказывать военную помощь Украине.