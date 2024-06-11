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Президент Аргентины передумал и решил поехать на мирную конференцию по Украине

Президент Аргентины Хавьер Милей передумал и решил поехать на конференцию по урегулированию конфликта на Украине, которая пройдет в Швейцарии 15—16 июня. Об этом сообщает Clarín.

Источник: Reuters

Как отмечает газета, глава государства принял это решение в последнюю минуту. Президент Украины Владимир Зеленский направил Милею специальное послание с просьбой, чтобы его аргентинский коллега присутствовал хотя бы на церемонии открытия мирного саммита.

Милей поедет на конференцию по украинской «формуле мира» после того, как посетит саммит «Большой семерки» (G7) в Италии 13—14 июня.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков называл швейцарский саммит пустым времяпрепровождением. Он также подчеркивал, что Швейцария, не позвав Россию на мероприятие, отошла от своей многолетней позиции нейтралитета.

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