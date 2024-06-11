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Польша получила второй самолет дальнего радиолокационного обнаружения

В Польшу прибыл еще один самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Saab 340 AEW, сообщило агентство по вооружениям страны в Х.

Источник: AP 2023

«Второй Saab 340 AEW на территории Польши. Прием, обучение и внедрение в боевую работу — это их ближайшее будущее», — говорится в публикации. Первый самолет прибыл в страну в начале марта.

Польша подписала контракт на поставку двух Saab со Швецией в июле 2023 года. Его сумма составила порядка 230 млн злотых (около $56 млн).

Saab 340 AEW — самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Они также могут отслеживать низколетящие цели, например беспилотники или крылатые ракеты, на расстоянии в несколько сотен километров.

Такие самолеты Швеция также передала Украине. Москва осуждает военную помощь Киеву.