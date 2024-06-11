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США объявят о новых санкциях против России в ближайшее время

ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. США в ближайшее время объявят о новых санкциях и мерах экспортного контроля против России, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Источник: AP 2023

«На этой неделе мы объявим о ряде новых чувствительных санкций и мер по экспортному контролю, которые будут реализованы в рамках ряда обязательств, взятых на себя лидерами стран “Большой семерки”», — сообщил он на брифинге.

Кирби добавил, что новые санкции и меры экспортного контроля будут нацелены на «организации и сети», которые, как он утверждает, помогают России в закупке иностранной продукции.

«Например, финансовым посредникам будет сложнее поддерживать российскую оборонно-промышленную базу, и они еще больше ограничат будущие доходы России в ключевых секторах», — ожидает представитель Белого дома.

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